Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş kimdir? Safi Arpaguş kaç yaşında, nereli?

Türkiye'de dini kurumlar açısından son derece önemli bir değişim yaşandı. Görev süresi sona eren Prof. Dr. Ali Erbaş'ın ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı görevine İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı. Bu gelişme, hem kamuoyunda hem de ilahiyat camiasında büyük merak uyandırdı. Peki, Safi Arpaguş kimdir? Safi Arpaguş kaç yaşında, nereli? Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş hakkında tüm detaylar...

YENİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI KİM OLDU?

SAFİ ARPAGUŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Safi Arpaguş, Türkiye'nin önde gelen ilahiyat akademisyenlerinden biri olarak tanınmaktadır. 1967 yılında dünyaya gelen Arpaguş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. 1992 yılında aynı fakültede akademik hayatına araştırma görevlisi olarak başlamıştır.

Arpaguş, 1994 yılında yüksek lisansını, 2001 yılında ise doktorasını tamamlamıştır. 2008 yılında doçent, 2014 yılında ise profesör unvanını almıştır. Akademik kariyerinde özellikle İslam Tasavvuf Tarihi, Mevlevilik, Mesnevi ve Mevlana Celaleddin Rumi üzerine derinlemesine çalışmalar yapmıştır.

2011-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Dekan Yardımcılığı görevini yürütmüş; aynı zamanda Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı olarak bilimsel çalışmalarına devam etmiştir.

SAFİ ARPAGUŞ NERELİ?

Safi Arpaguş'un memleketi, araştırılan konular arasında yer alıyor. Arpaguş, Türkiye'nin doğusundaki kültürel mirasıyla öne çıkan Malatya iline bağlıdır. Bu köklü şehirde aldığı ilk eğitimlerin ardından akademik kariyerine İstanbul'da devam etmiştir. Doğup büyüdüğü çevre, onun tasavvufi eğilimlerine ve dini yaklaşımına önemli ölçüde yön vermiştir.

SAFİ ARPAGUŞ KAÇ YAŞINDA?

Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, 1967 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 58 yaşındadır. Yaşı itibarıyla hem akademik olgunluk hem de yönetsel tecrübe açısından ideal bir dönemde göreve başlamıştır. Bu yaş, Türkiye'de dini kurumlarda görev alan yüksek düzey yöneticiler için genellikle aktif ve üretken dönem olarak kabul edilir.

SAFİ ARPAGUŞ'UN AKADEMİK VE MESLEKİ KARİYERİ

Safi Arpaguş'un kariyeri yalnızca akademik unvanlarla sınırlı değildir. 15 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul İl Müftülüğü görevine atanmıştır. Bu önemli görev, onun hem dini hem de idari becerilerinin devlet tarafından takdir edildiğini göstermektedir.

İstanbul Müftüsü olarak görev yaptığı dönemde, toplumun dini ve manevi ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı projelere imza atmıştır. Aynı dönemde Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyeliğini de sürdürmüş ve İslam Tasavvuf Tarihi üzerine çeşitli yayınlar yapmıştır.

Bazı öne çıkan eserleri arasında:

Mevlana ve İslam

Mevlevilik'te Manevi Eğitim

Ahmed Avni Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi (Heyet), Cilt I-XIII

İsmail Rüsuhi Ankaravi, Minhacü'l-Fukara

Tahirü'l-Mevlevi, Yenikapı Mevlevihanesi Postnişini Şeyh Celaleddin Efendi gibi kaynaklar yer alır.

SAFİ ARPAGUŞ EŞİ KİM?

Kamuoyunda merak edilen bir diğer soru da Safi Arpaguş'un özel hayatına dair detaylardır. Ancak Prof. Dr. Safi Arpaguş, bugüne dek medyada veya akademik çevrelerde özel yaşamına dair çok fazla bilgi paylaşmamıştır. Eşiyle ilgili herhangi bir resmi açıklama veya kamuya açık bilgi bulunmamaktadır. Bu da onun özel hayatını kamuoyundan uzak tutmayı tercih ettiğini göstermektedir.

SAFİ ARPAGUŞ ATATÜRK

2023 yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümünde Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde düzenlenen mevlit programında, Atatürk ve silah arkadaşları için yaptığı anlamlı dua, toplumsal hafızada yer etmişti.