Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 4-6 Yaş Kur'an Kursları Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "(Kur'an kursu) Şu ana kadar 4-6 yaş sınıflarımızda 1 milyon 750 bin civarında mezun verdik. Bu sınıflarımıza her yıl 250 bin civarında öğrenci kaydı oluyor." dedi.

Erbaş, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Kur'an Kursları Açılış Programı'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, en hayırlı başlangıç ve açılışta olduklarını belirten Erbaş, Hazreti Muhammed'in "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir." hadisini anımsattı.

Erbaş, Kur'an kurslarında talimi başlattıklarını, çocuklara küçük yaşlardan itibaren Hazreti Muhammed'i, Kelime-i Tevhidi ve salatüselamı öğretmek gibi dine yönelik eğitimler verdiklerini söyledi.

Eğitimin yaşı olmadığını vurgulayan Erbaş, "Biz bugün 4 yaşında başlatıyoruz. Kur'an kurslarımızda 7'den önce de, 70'ten sonra da öğrencilerimiz var. 4-6 yaşındaki çocuklarımıza Rabbimizi, peygamberimizi, kitabımızı, anne ve babaya, büyüklere saygıyı, yalanın çirkinliğini, dürüstlüğü, emanetin önemini, merhameti, şefkati, saygıyı, sevgiyi öğretiyoruz." diye konuştu.

Erbaş, bu eğitimler öncesinde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"4-6 yaş Kur'an kurslarımıza başlamadan önce ne öğretelim, ne yazalım, hangi kitabı öğrencimize, öğretmenlerimize verelim diye 1 sene mücadele ettik. Salonlara, sınıflara kapandık, günlerce çalıştık. Sadece Diyanet İşleri Başkanlığı olarak değil, Milli Eğitim Bakanlığından uzmanlar davet ettik. Çocuk gelişim uzmanları davet ettik. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile birlikte sertifika programları yaptık."

4-6 yaş Kur'an kurslarında her öğreticinin ders veremediğini aktaran Erbaş, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile birlikte yapılan programı tamamlamış olan, 360 saat ders alan öğretmenlerin bu derslere girdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinde 4-6 yaş Kur'an kurslarının olduğuna değinen Erbaş, "Şu ana kadar 4-6 yaş sınıflarımızda 1 milyon 750 bin civarında mezun verdik. Bu sınıflarımıza her yıl 250 bin civarında öğrenci kaydı oluyor. Bununla yetinmedik 7-10 yaş programı yaptık. 3 yıl önce bir sınıfla başladık, 2 yıl önce 35 bin talebeye ulaştık, 2024-2025 yılında da 100 bini aştı." ifadelerini kullandı.

"İlmin yaşı yok"

Hafızlık kurslarına çok önem verdiklerinin altını çizen Erbaş, her yıl 100 bine yakın çocuğun, gencin yatılı Kur'an kurslarında hafızlık yaptığını anlattı.

Çalışanlar için mesai saatleri sonrasında Kur'an kursları yaptıklarını da belirten Erbaş, "İhtiyaç odaklı Kur'an kurslarımıza 500 bine yakın kardeşimiz devam ediyor. Onların neredeyse tamamı ev hanımları ya da gündüz çalışıp akşam kurslarına gelen hanımlar. Aynı zamanda camilerde Kur'an eğitimi dediğimiz bir programımız var. İlmin yaşı yok. Beşikten mezara kadar Kur'an kurslarımız, camilerimiz bütün toplumumuza açık, herkesi bekliyoruz." dedi.

Engelli bireylere yönelik çalışmalara ilişkin de bilgi veren Erbaş, görme, işitme, bedensel ve zihinsel engelli bireylere yönelik programları olduğunu, bunun için Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Program Geliştirme Daire Başkanlığının çalıştığını söyledi.

Erbaş, bu kapsamda görme engelliler için Braille alfabesi ile Elif-Ba, Kur'an-ı Kerim ve eğitim kitapları hazırladıklarını, engelli eğitimine yönelik eğitim ve seminerler yaptıklarını anlattı.

Ailelere, tüm çocukların bu eğitimlerine destek olmaları için çağrıda bulunan Erbaş, "Değerli kardeşlerim bunlar bir fırsattır, bunları değerlendirelim. Eve geldiği zaman çocuklarınıza yardımcı olun. Onlarla Kur'an kursunda aldıkları dersleri tekrarlayın. Oynayarak, sevdirerek." ifadelerini kullandı.

"Peygamberimizi anlatmaya devam edeceğiz

Bu yılın Hazreti Muhammed'in doğumun 1500'üncü yılı olduğunu anımsatan Erbaş, şöyle konuştu:

"İnşallah 2026 yılının ağustos ayının sonuna kadar yurt içinde, yurt dışında peygamberimizi anlatmaya devam edeceğiz. Sadece biz değil başta Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, diğer kurumlar, bir yıl boyunca kendi alanlarına giren konularda Peygamber Efendimizin insanlığa kazandırdığı değerleri hep birlikte anlatacağız. Peygamber Efendimizin insanlığa getirdiği adalete, merhamete, iyiliğe dünyanın ihtiyacı var."

Geçen hafta yaklaşık 20 milyon öğrencinin ders başı yaptığına değinen Erbaş, "Bu yıl Allah Resulünün 1500'üncü doğum yılı hatırına, okullarımızda çocuklarımız daha çok Kur'an-ı Kerim dersini, Peygamber Efendimizin hayatı dersini seçsin." şeklinde konuştu.