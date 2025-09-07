Ali Erbaş Kur'an Kursu Açılışında Konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim ve sünneti sürekli anlamaya, öğrenmeye ve yaşamaya çalışacaklarını söyledi.

Erbaş, Oğuzeli ilçesindeki Hafız Hüseyin Emre Kur'an Kursu açılışında yaptığı konuşmada, hafız yetiştirmenin ve onların eğitim alacağı kursların kentlere kazandırılmasının önemli olduğunu anlattı.

Kur'an kursu açılışlarının "merasimlerin en hayırlısı" olduğunu dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:

"Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğreneniniz ve öğreteninizdir. En hayırlı insanların eğitim alacağı açılışın merasimi de en hayırlı merasimdir. Burada emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Hafız Hüseyin Emre hocamızın ismi verildiğine göre çok mübarek bir insanmış. Hafızlar öyledir, ümmetin en şereflileri. Efendimiz öyle buyuruyor. Hafızlar sayesinde, onlar eliyle Rabb'imiz Kur'an-ı Kerim'i koruyor."

Erbaş, mimari olarak dikkati çeken ve Oğuzeli ilçesine kazandırılan Kur'an kursunun ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Kur'an kursu binasının bölge için külliye görüntüsü verdiğini dile getiren Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kurs, Oğuzeli'nin alametifarikası olmuş, ne mutlu sizlere. Bizim medeniyetimiz ilim, hikmet ve irfan medeniyetidir. Nasıl ulaşacağız ilime, irfana ve bilgiye? Kur'an'la ulaşacağız. Bu müesseselerin yapılması, yaşatılması bize emanet edilmiştir. Kur'an ve sünneti sürekli anlamaya, öğrenmeye ve yaşamaya çalışacağız. Çarşamba günü Peygamber'imizin dünyaya teşriflerinin 1500. yılını idrak ettik. İnşallah bir yıl boyunca önümüzdeki yıl ağustos ayının sonuna kadar Peygamber'imizi anmaya, insanlığa kazandırdığı değerleri anlatmaya devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından Erbaş, Kur'an kursundaki derslikleri, yatakhane ve ortak kullanım alanlarını gezdi.

Kurdele kesilmesinin ardından tören sona erdi.

Programa, Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.