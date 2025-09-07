Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İmam Hatip Nesli Başörtüsü Zulmüne Karşı Önderlik Yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Edirne'den Kars'a kadar başörtüsü zulmüne karşı İmam Hatip nesli önderlik yaptı. O dönem çok büyük acılar yaşandı, elhamdülillah o engeller kalktı ama kolay olmadı." dedi.

Erbaş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin ev sahipliğinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 22. İmam Hatipliler Kurultayı'nın kapanışında yaptığı konuşmada, İmam Hatip neslinin her zaman hakkın yanında, batılın karşısında yer aldığını söyledi.

Açılışının 25. yılında İmam Hatip Lisesi'ne kayıt olduğunu ve o dönem Türkiye'nin her yerinde olmadığını anlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"O dönem sıkıntılar vardı, ben İmam Hatip'in ortaokuluna gitmedim, liseden başladım. Çünkü 70'lerin başında İmam Hatip ortaokullarını kapattılar. Zaman zaman İmam Hatip ortaokullarının karşılaştığı büyük sıkıntılar oldu ama o önderler, fedakar öğretmenlerimiz bize öyle yardımcı ve destek oldu ki, bizim daha iyi yetişebilmemiz için ellerinden ne geliyorsa onu yapmaya gayret ettiler."

"Eğer inanırsanız, en kuvvetli ve en güçlü siz olacaksınız"

Erbaş, bugün kazanılan hakların kolay elde edilmediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Eğer inanırsanız, en kuvvetli ve en güçlü siz olacaksınız. Bizim toparlanmamız ve kendimize gelerek daha çok insana önderlik yapmamız lazım. Bizim neslimiz fedakar ve cefakar bir nesildir. Geçmiş hocalarımızdan aldığımız o ahlakı bizden sonrakilere aktaralım. Ancak bu şekilde ahlaki duruşumuzu muhafaza edebiliriz. İmam Hatip nesli her zaman hakkın yanında, batılın karşısında yer almıştır. Bu canlılığımızı devam ettirelim ve bizden sonrakilere aktaralım, buna ihtiyaç var. Yeryüzünde nice zulümler işleniyor."

Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in hayatının seçmeli ders olarak verilmesi için mecliste büyük mücadeleler verildiğini kaydeden Erbaş, "Kur'an'ı öğrenen genç faydalı mı olur yoksa zararlı mı? Kur'an önce 'inançlı ol, Rabbini bil.' diyor. Rabbini, peygamberini bilen ve ibadet yapan insandan zarar gelir mi? Kur'an bunları anlatıyor. Namaz, insanı bütün kötülüklerden alıkoyar. Kur'an'da mümini böyle tarif ediyor. Okullarımızda seçmeli olarak konulmuş bu dersi öğrencilerimize seçtirelim." ifadelerini kullandı.

Erbaş, 2025 yılının Aile Yılı ilan edildiğini de hatırlatarak, aile konusunda da hassasiyet gösterilmesi gerektiğini, gençlerin vakti geldiğinde evlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Diğer konuşmacılar

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan ise İmam Hatip Okulları'nın proje çeşitliliğiyle her alanda ümmetin ve insanlığın umudu olan gençler yetiştirmek için çaba gösterdiğini ifade etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de gençlerin ülkenin geleceği olduğunu, temiz bir toplum için gençlere büyük görevler düştüğünü söyledi.

Konuşmaların ardından, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin 2025 Aile Yılı kapsamında, uzun yıllardır evli olup daha önce hac veya umre deneyimi yaşamamış çiftlere özel hayata geçirdiği "41 Yıllık Çiftlerin Umre'ye Gönderilme Projesi"nin protokol imza töreni gerçekleştirildi.