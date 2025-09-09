Haberler

2026 Hac Ön Kayıt ve Güncelleme Süresi Uzatıldı

2026 Hac Ön Kayıt ve Güncelleme Süresi Uzatıldı
Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2026 yılı hac ön kayıt ve güncelleme işlemlerinin yoğun talep üzerine 21 Eylül 2025 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Vatandaşlar işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirler.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2026 hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin 21 Eylül'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 21 Eylül 2025 tarihine kadar uzatıldı. Vatandaşlarımız işlemlerini 21 Eylül 2025 tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapabilirler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
