Turhal'da Hafızlık Eğitimini Tamamlayan Öğrencilere Belgeleri Verildi

Tokat'ın Turhal ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi.

Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli, Camiler ve Din Görelileri Haftası dolayısıyla Turhal İlçe Müftülüğüne bağlı Nene Hatun Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Ziyaret sonrası 2024-2025 yılı hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere belgeleri, Kaymakam Tepeli ve İlçe Müftüsü Ali Erbaş tarafından verildi.