Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Eğitim Programları Aşırılıklardan Uzak Tutmanın Yolu

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Toplumumuzu aşırılıklardan, hurafelerden uzak tutmanın yolu Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki eğitim programlarına devam etmektir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nda düzenlenen, '2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Kur'an Kursları Açılış Programı'nda konuştu. Erbaş, Türkiye'nin her yerinde Kur'an kursları açıldığını ve 3 yıl içerisinde 1 milyon 750 bin öğrencinin mezun olduğunu ifade etti. Ali Erbaş, "Hafızlık kursları bizim en çok önem verdiğimiz eğitim dalıdır. Her yıl 100 bine yakın çocuğumuz, gencimiz; yatılı Kur'an kurslarımızda hafızlık yapıyor. Onlar ne güzel iş yapıyor. Efendimiz, 'Ümmetimin en şereflileri Kur'an'ı ezberleyenlerdir' diye buyuruyor. Hafız hocamız Abdullah Nazırlı, 'Kim Kur'an-ı hıfzederek korursa, Kur'an da onu korur' diyor. Biz hafızlık kurslarımızda çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimlerini tamamlayabilmeleri için gayret ediyoruz. Bununla da yetinmiyoruz; hafızlık eğitimini bitiren gençlerimiz arasından kabiliyetli olanlar için Kur'an-ı anlama programları gerçekleştiriyoruz. 3 yıllık programlardan mezun olan hafızlarımız için mezuniyet törenleri yapıyoruz. Hafızlıkta dünya 5'incisi olmak, Türkiye 1'incisi olmak, Kur'an-ı Kerimi güzel okumada Türkiye birincisi olmak kolay mı? Bunlar doğuştan olan şeyler değil, çalışarak elde edilebilir. Onun için sevgili öğrencilerimiz, yaşınız kaç olursa olsun; 4-6 yaş, 7-10 yaş, 10-20 yaş, 20 yaş üstü olabilir; bizim 80 yaşında bile öğrencimiz var" ifadelerini kullandı.

'KÖTÜLÜKTEN MEN ETMEK İÇİN BURADAYIZ'

Camilerde de Kur'an eğitimlerinin sürdüğünü söyleyen Erbaş, tüm vatandaşları Kur'an kurslarına davet etti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın toplumu din konusunda aydınlatmak ve manevi hayatına rehberlik etme amacının olduğunu ifade ederek, "Sizler sadece devletin verdiği bir vazifeyi yapmıyorsunuz. Aslında devletimiz, 'Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu'nun ilk maddesinde, 'Toplumu din konusunda aydınlatmak; inanç, ibadet, ahlak ve muamelat konularında doğru dini bilgi ile bilgilendirmek' görevini bizlere vermiş. Bu görevi yapmazsak vebal altında kalırız. Rabb'imizin de verdiği görev var, 'İçinizde hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten meneden bir ümmet bulunsun.' ya Rab biz bu görevi üzerimize alıyoruz. Peygamber varisleri olarak; hayra çağırmak, iyiliği emretmek, kötülükten ise menetmek için buradayız. Camilerdeyiz, Kur'an kurslarındayız, şehirlerdeyiz, mahallelerdeyiz; gelmeyene gitmek için buradayız. Sadece camiye gelenler için değil gelmeyenlerin de bizlere ihtiyaçları var. Zaman zaman rastlıyorum; il buluşmalarında müftülerimiz yaptıkları faaliyetleri anlatırken; iş yerinde olup Kur'an öğrenemeyen kardeşlerimize saat veriyorlar ve Kur'an-ı Kerim dersi ile temel dini bilgileri öğretiyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak sadece camilerimize gelenlere değil, gelmeyenlere de; hutbelerimizle, vaazlarımızla, cami derslerimizle, Kur'an kurslarımızdaki programlarımızla milletimize doğru bilgiyi öğretmek için varız. Toplumumuzu aşırılıklardan, hurafelerden uzak tutmanın yolu Diyanet İşleri Başkanlığındaki eğitim programlarına devam etmektir. Başka bir yolu olmadığını da özellikle ifade edeyim" diye konuştu.