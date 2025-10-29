Haberler

Burhanettin Bulut: "Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'tan Sonra İlk Kez Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Adını Andı"

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Cumhuriyet’in 102. kuruluş yıl dönümü için yayımladığı mesaja ilişkin “Atatürk’ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş’tan sonra ilk kez Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını andı” dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümü için yayımladığı mesaja ilişkin "Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'tan sonra ilk kez Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını andı" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere geçmişten günümüze devletimizi yüceltmek için çalışan tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz. Bu toprakları bize vatan kılmak için mücadele eden aziz ecdadımıza, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve ahirete irtihal eden kahraman gazilerimize yüce Allah'tan rahmet diliyoruz" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Diyanet'in bu kutlama mesajını alıntıladığı sosyal medya paylaşımında, Diyanet'in uzun süre sonra ilk defa Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmasına dikkati çekti. Bulut, "Ali Erbaş gitti; yapılması gereken yapıldı. Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı Ali Erbaş'tan sonra ilk kez Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını andı. Tebrikler" ifadelerini kullandı.

