Esenköy Yeni Merkez Camii Açılışı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Katılımıyla Gerçekleşti

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle yapımı tamamlanan Esenköy Yeni Merkez Camii'nin açılışına katıldı. Destek verenlere teşekkür eden Erbaş, "Kulun unutulmaması için geride unutulmaz bir eser bırakması gerekiyor" dedi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde yapımı 20 ay süren Esenköy Yeni Merkez Camii tamamlanarak, Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla düzenlenen törenle ibadete açıldı. Açılış törenine Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yanı sıra, Yalova Valisi Hülya Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camide cuma hutbesini okuduktan sonra cemaate cuma namazını kıldırdı. Ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek caminin resmi açılışı gerçekleştirildi. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çok mutlu bir ana birlikte şahitlik ediyoruz. En hayırlı yerin açılış merasimi de en hayırlı merasimdir. Bugün hepimiz bu en hayırlı merasime şahitlik ediyoruz. Allah hayırlı ve mübarek eylesin inşallah. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerin büyük destekleri ve gayretleriyle bu cami kısa sürede tamamlandı" dedi.

Erbaş, "Ne güzel bir müjde değil mi? Bizler faniyiz, herkes fanidir. Cenabıhak da böyle buyuruyor. Kulun unutulmaması için geride unutulmaz bir eser bırakması gerekiyor. Unutulmamak, her zaman hatırlanmak ve ahirette azığımız olması için bu eserler bizler için birer vesiledir. Bunlardan biri, ilminden istifade edilen alimlerdir. Yani ilmiyle amel eden ve ilmiyle insanlara fayda sağlayan alimler. İkincisi, hayırlı evlat yetiştiren anne ve babalardır. Üçüncüsü ise insanlık ve milletin menfaati için hayır yapan hayır sahipleridir. Buna 'sadaka-i cariye' diyoruz; yani bitmeyen, kesintisiz devam eden sadaka. Camiler, okullar, yollar, köprüler ve insanlığa hizmet eden her mekan bu sadakalardandır " diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE 90 BİN CAMİ VAR'

Konuşmasında, sadaka verenlerin amel defterlerinin asla kapanmayacağını belirten Erbaş, "Sadaka-i cariye sahiplerinin amel defterleri asla kapanmayacaktır. Bu, Peygamber Efendimizin müjdesidir. İnşallah bu cami de nice yıllar boyunca cemaatle dolup taşar. Gençlerimiz, evlatlarımız ve çocuklarımız burada temel dini bilgilerini öğrenirler. Yaz Kur'an kurslarının camilerde yapılıyor. Geçen hafta biten bu kurslarda 3 milyona yakın çocuk ve genç; Kuran'ı Kerim'i, abdesti, namazı, iyiliği, saygıyı, sadakati öğrendi. Türkiye'de 90 bin cami var. Her biri, bu cami gibi fonksiyonel olsun, bir mektep olsun camilerimiz. Minarelerinden ezanları ebediyen yükselsin." dedi.