Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia'yla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile çok önemli istişareler yaptıklarını ve kararlar aldıklarını belirterek, "Dünyanın dört bir yanından oraya gelen misafirlere hizmet etmek, şüphesiz önemli bir sorumluluk ve şerefli bir görevdir." dedi.

Rabia ile Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erbaş, sözlerine, İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik menfur saldırıda şehit olan emniyet mensuplarına Allah'tan rahmet ve yaralı olanlara acil şifalar dileyerek başladı.

Erbaş, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin uzun bir ortak geçmişe sahip iki kardeş ülke olduğuna dikkati çekerek, "Halklarımız arasındaki sevgi ve muhabbet herkesin malumlarıdır. Bu önemli ve tarihi ziyaretin aramızdaki muhabbeti daha da pekiştirmesini ve her iki ülke için de hayırlı sonuçlara vesile olmasını yüce Rabb'imizden niyaz ediyorum." diye konuştu.

Ziyaretin, ortak hedeflerle ilgili istişare ve müzakerelerde bulundukları bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

"Bu toplantıda çok önemli görüşmeler, istişareler yaptık, kararlar aldık. Dünyanın dört bir yanından oraya gelen misafirlere hizmet etmek, şüphesiz önemli bir sorumluluk ve şerefli bir görevdir. Sizler bu ulvi görevi büyük bir özveri, duyarlılık ve düzen içerisinde ifa ediyorsunuz. Teknolojinin imkanlarından da faydalanmak suretiyle hac ve umre ziyaretlerinin huzur, sağlık ve emniyet içinde yapılması için ortaya koyduğunuz çaba her türlü takdirin üzerindedir. Nitekim bakanlığınızca gerçekleştirilen bütün bu hizmetlerin her geçen gün daha da iyi bir noktaya geldiğini müşahede ediyoruz."

"Aşk ve heyecanla hizmet üretmenin gayreti içerisindeyiz"

Hac ve umrenin, küresel boyutta bir organizasyon olduğunun altını çizen Erbaş, bunun, büyük bir tecrübe ve özveri gerektirdiğini belirtti.

Erbaş, organizasyonda paydaş olan birimlerin kendi içerisinde ve birbiriyle doğru ve sağlıklı bir ilişki içinde bulunmalarının da hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her yıl kendilerini yenileyerek hacılara ve umrecilere daha iyi hizmet vermenin gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekleştirdiğimiz heyetler arası toplantılarda hem 2025 yılı hac ve umre organizasyonunu değerlendirdik hem de 2026 yılı hac ve umre organizasyonu için işbirliği noktasında istişarelerde bulunduk. 2024-2025 umre sezonunda başkanlığımız ve başkanlığımız denetimi altındaki şirketler organizasyonuyla umreye giden sayımız, 650 bin sayısına ulaşmıştır. Buna bireysel seyahat vizesiyle umreye giden vatandaşlarımızı da dahil ettiğimizde, bu sayının daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu durum vatandaşlarımızın kutsal topraklara olan ilgi, sevgi ve özleminin her geçen gün daha da arttığını göstermektedir. Bizler de vatandaşlarımızın ibadetlerini en güzel şekilde eda etmelerini sağlamak için aynı aşk ve heyecanla hizmet üretmenin gayreti içerisindeyiz."

"Daha iyi bir hizmet sunabilmek için sürekli görüşme halindeyiz"

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ise iki ülkenin önemli bir ikili ilişkiye sahip olduğuna işaret ederek, Türk hacılar ve umrecilere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sürekli görüşme halinde olduklarını belirtti.

Rabia, Türkiye'den Suudi Arabistan'a haftalık 500'e yakın sefer yapıldığının bilgisini vererek, Türk umrecilerin ve hacı adaylarının işlerini kolaylaştırmak adına önemli adımlar attıklarını, Avrupa'da yaşayan Türklerin de e-vize hizmetinden yararlanabileceklerini dile getirdi.

"İnşallah hem hacılarımız için hem de umrecilerimiz için hayırlara vesile olur"

Erbaş, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önemli konuları görüştüklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Umre ile ilgili yaşanan bazı sıkıntılar elbette ki oluyor. O sorunların çözümüne yönelik her iki tarafın çözüm önerileri ortaya konuldu. İstişareler yapıldı. Hacılarımızın ve umrecilerimizin görevlerini daha nitelikli, daha rahat yapabilmeleri için yaşanan bu gelişmeleri daha da iyileştirmeye yönelik görüşmeler yaptık. İnşallah hem hacılarımız için hem de umrecilerimiz için hayırlara vesile olur."