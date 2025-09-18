AK Partili Tayyar'dan Ali Erbaş için olay sözler: Diyanet hiç böyle yıpranmamıştı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Ali Erbaş dönemi sona erdi. Kararda, görev süresi dolan Ali Erbaş'ın yerine İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'un atandığı duyuruldu.

AK PARTİLİ ŞAMİL TAYYAR'DAN OLAY SÖZLER

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki değişiklik kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"DİYANET HİÇ BÖYLE YIPRANMAMIŞTI"

X hesabından açıklama yapan Tayyar "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın görev süresini uzatmadı. İyi yaptı, imzasına sağlık. Hiçbir başkan döneminde Diyanet böyle yıpranmamıştı.

"İNŞALLAH KOLTUĞUNA GÜÇ KATAR"

Yerine atanan İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş'a yeni görevi Diyanet İşleri Başkanlığı'nda başarılar diliyorum. İnşallah, koltuğuna güç katar, hayırlı işlere vesile olur, kurumun itibarını yüceltir, mazlumun mağdurun sesi olur" ifadelerini kullandı.