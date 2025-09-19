Ali Erbaş helallik istedi, Diyanet'in yeni başkanı Safi Arpaguş elini öptü

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yen, bir dönem başlıyor. 8 yıllık görev süresi dolan Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yerine Diyanet İşleri Başkanlığı görevine Prof. Dr. Safi Arpaguş getirildi.

ERBAŞ GÖREVİNİ ARPAGUŞ'A DEVRETTİ

Kararın ardından bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan devir teslim töreni gerçekleştirildi. Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı görevini Prof. Dr. Safi Arpaguş'a teslim etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRANLARIMI ARZ EDİYORUM"

Erbaş veda konuşmasında "Emanetini yüklendiğim bu onurlu vazifenin ağır sorumluluğunu birlikte taşıdığımız bütün meslektaşlarıma, mesai arkadaşlarıma, Diyanet İşleri Başkanlığımızın her kademesindeki görev arkadaşlarıma ve Türkiye Diyanet Vakfımızın fedakar yöneticilerine, çalışanlarına, mensuplarına gönülden teşekkür ediyorum ve hepsinden Allah razı olsun diyorum. Kendilerine hayır dualar ediyor her birini muhabbetle selamlıyor. Onlardan da hayır dualarını bekliyorum. İnşallah. Bu kutlu vazifeyi iki dönem boyunca şahsıma tevdi eden muhterem Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum.

"ALDIĞIMIZ DUALAR İNŞALLAH AMEL DEFTERİMİZDE KARŞIMIZA ÇIKACAK"

Bu ulvi emaneti değerli kardeşim, kadim dostum, aynı fakülteden mezun olduğumuz ve uzun yıllardır birlikte çok güzel çalışmalar yaptığımız, özellikle İstanbul Müftülüğü döneminde Profesör Doktor Safi Arpağuş hocamıza devrediyor olmaktan da büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. İşte biz de onu örnek alarak Resulullah efendimizin bir varisi olarak onu örnek alarak kınayanın kınamasına aldırmadan zorluklara göğüs gererek emanet aldığımız benden önceki 17 Diyanet İşleri Başkanımızın adeta ilmek ilmek dokuyarak getirmiş olduğu noktadan, aşamadan daha yukarılara bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte getirmeye gayret ettik. Elhamdülillah. Aldığımız dualar inşallah bizim amel defterimizde karşımıza çıkacaktır.

ERBAŞ HELALLİK İSTEDİ

Ben de şimdi sizleri şahit tutmak istiyorum. Değerli hocalarım Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bulunduğum süre içerisinde başkanlıkta vakıfta gece gündüz demeden daha iyi noktalara getirmek için Allah rızası için ihlasla, samimiyetle, aşkla, heyecanla çalıştığımıza birlikte şahitlik eder misiniz? Allah sizden razı olsun. Ben bu vesileyle ateşten gömleği üzerimizde taşıdığımız bu 8 yıllık süre içerisinde zorlukları bizimle beraber benimle beraber göğüsleyen aileme muhterem hanımıma çocuklarıma hepsine çocuklarıma, evlatlarıma hepsine çok teşekkür ediyorum. Haklarını bana helal etsinler. Onları belki çok yorduk, çok üzdük ama bu görevin kaderi budur. Cenabı Hak onlardan razı olsun. Ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

CÜBBESİNİ GİYDİRİRKEN ELİNİ ÖPTÜ

Konuşmasının ardından Ali Erbaş, Safi Arpaguş'a sarıldıktan sonra ona cübbe ve sarığını giydirdi. Arpaguş, sarığı giyerken Erbaş'ın elini öptü.