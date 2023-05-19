Alaşehir Haberleri - Alaşehir Haber - Haberler

Yavaş: "Pespaye Pespaye Konuşuyorlar. Bir Tanesi Demiş, 'Tek Amaçları Erdoğan'ı Devirmek.' E Onun İçin Girdik Seçime. Evet. Tek Amacımız O"

Yavaş: "Pespaye Pespaye Konuşuyorlar. Bir Tanesi Demiş, 'Tek Amaçları Erdoğan'ı Devirmek.' E Onun İçin Girdik Seçime. Evet. Tek Amacımız O"

2 bin yıl önceki Manisa depremi 12 antik kenti yok etti

Prof. Dr. Ahmet Ercan, bu kez Alaşehir için uyardı: 6.2 ile 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz

İzmir ve çevre illerden savcı ve adli personel, deprem bölgesinde görevlendirildi

Özdağ: 13 milyon sığınmacı ve kaçağı, 1 yıl içinde yollayacağız

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