Alaşehir Haberleri - Alaşehir Haber - Haberler

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Alaşehir Haberleri

Alaşehir haber, Alaşehir son dakika haberleri ve gelişmeleri.

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Muharip gazilerden başkanlarına güvenoyu

Muharip gazilerden başkanlarına güvenoyu

Alaşehir - Dün 14:59
Alaşehir'de etkili olan dolu yağışı üzüm bağlarına zarar verdi

Alaşehir'de etkili olan dolu yağışı üzüm bağlarına zarar verdi

Alaşehir - Dün 03:45
Motosiklet otomobile ok gibi saplandı: 1 ölü

Motosiklet otomobile ok gibi saplandı: 1 ölü

Alaşehir - 18.05.2023
Motosiklet otomobile ok gibi saplandı: 1 ölü

Motosiklet otomobile ok gibi saplandı: 1 ölü

Alaşehir - 18.05.2023
Alaşehir'de 3 dakika yağan dolu, bahçe ve üzüm bağlarına zarar verdi

Alaşehir'de 3 dakika yağan dolu, bahçe ve üzüm bağlarına zarar verdi

Alaşehir - 18.05.2023
Alaşehir'de 3 dakika yağan dolu, bahçe ve üzüm bağlarına zarar verdi

Alaşehir'de 3 dakika yağan dolu, bahçe ve üzüm bağlarına zarar verdi

Alaşehir - 18.05.2023
Alaşehir'de etkili olan dolu yağışı üzüm bağlarına zarar verdi

Alaşehir'de etkili olan dolu yağışı üzüm bağlarına zarar verdi

Alaşehir - 18.05.2023
Ameliyattan çıkan okul müdürü, görev yaptığı okulda oy verdi

Ameliyattan çıkan okul müdürü, görev yaptığı okulda oy verdi

Alaşehir - 14.05.2023
Ameliyattan çıkan okul müdürü, görev yaptığı okulda oy verdi

Ameliyattan çıkan okul müdürü, görev yaptığı okulda oy verdi

Alaşehir - 14.05.2023
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın: Artık bir değişim şart

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın: Artık bir değişim şart

Alaşehir - 10.05.2023
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın: 'Artık bir değişim şart'

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın: "Artık bir değişim şart"

Alaşehir - 10.05.2023
Başkan Ergün'e coşkulu karşılama

Başkan Ergün'e coşkulu karşılama

Alaşehir - 02.05.2023
Yavaş: 'Pespaye Pespaye Konuşuyorlar. Bir Tanesi Demiş, 'Tek Amaçları Erdoğan'ı Devirmek.' E Onun İçin Girdik Seçime. Evet. Tek Amacımız O'

Yavaş: "Pespaye Pespaye Konuşuyorlar. Bir Tanesi Demiş, 'Tek Amaçları Erdoğan'ı Devirmek.' E Onun İçin Girdik Seçime. Evet. Tek Amacımız O"

Alaşehir - 01.05.2023
Yavaş: 'Pespaye Pespaye Konuşuyorlar. Bir Tanesi Demiş, 'Tek Amaçları Erdoğan'ı Devirmek.' E Onun İçin Girdik Seçime. Evet. Tek Amacımız O'

Yavaş: "Pespaye Pespaye Konuşuyorlar. Bir Tanesi Demiş, 'Tek Amaçları Erdoğan'ı Devirmek.' E Onun İçin Girdik Seçime. Evet. Tek Amacımız O"

Alaşehir - 01.05.2023
CHP'li Özgür Özel'den İçişleri Bakanı Soylu ve AK Parti'ye tepki

CHP'li Özgür Özel'den İçişleri Bakanı Soylu ve AK Parti'ye tepki

Alaşehir - 28.04.2023
CHP'li Özel'den İçişleri Bakanı Soylu'ya tepki

CHP'li Özel'den İçişleri Bakanı Soylu'ya tepki

Alaşehir - 28.04.2023
Hayvan üreticilerine büyük destek

Hayvan üreticilerine büyük destek

Alaşehir - 18.04.2023
Başkan Akın'ın acı günü

Başkan Akın'ın acı günü

Alaşehir - 14.04.2023
Alaşehir'de 'saadet zinciri vakası'; yüzde 10 kar payı vaadiyle 60 milyon liralık vurgun iddiası

Alaşehir'de 'saadet zinciri vakası'; yüzde 10 kar payı vaadiyle 60 milyon liralık vurgun iddiası

Alaşehir - 11.04.2023
ALAŞEHİR'DE ÜZÜM BAĞLARINI ZİRAİ DON VURDU

ALAŞEHİR'DE ÜZÜM BAĞLARINI ZİRAİ DON VURDU

Alaşehir - 31.03.2023
2 bin yıl önceki Manisa depremi 12 antik kenti yok etti

2 bin yıl önceki Manisa depremi 12 antik kenti yok etti

Alaşehir - 20.03.2023
Kalp krizi sonucu ölen Uzman Çavuş Tangal'ın cenazesi, Samsun'da defnedildi

Kalp krizi sonucu ölen Uzman Çavuş Tangal'ın cenazesi, Samsun'da defnedildi

Alaşehir - 16.03.2023
29 yaşındaki uzman çavuş kalbine yenik düştü

29 yaşındaki uzman çavuş kalbine yenik düştü

Alaşehir - 13.03.2023
DEPREMZEDE ÇİFT MANİSA'DA NİKAH MASASINA OTURDU

DEPREMZEDE ÇİFT MANİSA'DA NİKAH MASASINA OTURDU

Alaşehir - 13.03.2023
Enkazdan kurtuldu, Alaşehir'de gözyaşlarıyla evlendi

Enkazdan kurtuldu, Alaşehir'de gözyaşlarıyla evlendi

Alaşehir - 13.03.2023
Prof. Dr. Ahmet Ercan, bu kez Alaşehir için uyardı: 6.2 ile 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz

Prof. Dr. Ahmet Ercan, bu kez Alaşehir için uyardı: 6.2 ile 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz

Alaşehir - 11.03.2023
Kadınlar izinli sayıldı, erkekler çalıştı

Kadınlar izinli sayıldı, erkekler çalıştı

Alaşehir - 09.03.2023
Tartıştığı 2 kişiyi pompalı tüfekle vurdu

Tartıştığı 2 kişiyi pompalı tüfekle vurdu

Alaşehir - 06.03.2023
Manisa'da silahlı kavga: 2 yaralı

Manisa'da silahlı kavga: 2 yaralı

Alaşehir - 06.03.2023
Manisa'da uyuşturucudan 2 tutuklama

Manisa'da uyuşturucudan 2 tutuklama

Alaşehir - 03.03.2023
Alaşehir Belediye Meclisinde gündem: 'Deprem gerçeği'

Alaşehir Belediye Meclisinde gündem: 'Deprem gerçeği'

Alaşehir - 03.03.2023
Alaşehir'de su tankı patladı: 1 ölü

Alaşehir'de su tankı patladı: 1 ölü

Alaşehir - 25.02.2023
Depremzedelerin otomobili, kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Depremzedelerin otomobili, kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Alaşehir - 25.02.2023
Hatay'daki enkazdan cenazesi çıkarılan 8 aylık hamile öğretmen toprağa verildi

Hatay'daki enkazdan cenazesi çıkarılan 8 aylık hamile öğretmen toprağa verildi

Alaşehir - 14.02.2023
Manisa'da işçi servisine tır çarptı: 17 yaralı

Manisa'da işçi servisine tır çarptı: 17 yaralı

Alaşehir - 13.02.2023
Manisa'da tır ile işçi servisi çarpıştı, 23 kişi yaralandı

Manisa'da tır ile işçi servisi çarpıştı, 23 kişi yaralandı

Alaşehir - 13.02.2023
İzmir ve çevre illerden savcı ve adli personel, deprem bölgesinde görevlendirildi

İzmir ve çevre illerden savcı ve adli personel, deprem bölgesinde görevlendirildi

Alaşehir - 12.02.2023
Depremde hayatını kaybeden genç öğretmene veda

Depremde hayatını kaybeden genç öğretmene veda

Alaşehir - 10.02.2023
Kesinleşmiş hapis cezası olan 7 şahıs yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası olan 7 şahıs yakalandı

Alaşehir - 01.02.2023
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Alaşehir - 31.01.2023
Özdağ: 13 milyon sığınmacı ve kaçağı, 1 yıl içinde yollayacağız

Özdağ: 13 milyon sığınmacı ve kaçağı, 1 yıl içinde yollayacağız

Alaşehir - 29.01.2023
Alaşehirli işçiler maaş zammını oynayarak kutladı

Alaşehirli işçiler maaş zammını oynayarak kutladı

Alaşehir - 24.01.2023
'Kuru üzümde mazot hilesi' iddialarına tepki

'Kuru üzümde mazot hilesi' iddialarına tepki

Alaşehir - 23.01.2023
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Alaşehir - 18.01.2023
Kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Alaşehir - 17.01.2023
Yediemin deposunda çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Yediemin deposunda çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Alaşehir - 17.01.2023
Manisa'da elektrikli battaniyenin alev almasıyla bir ev yandı

Manisa'da elektrikli battaniyenin alev almasıyla bir ev yandı

Alaşehir - 09.01.2023
Alaşehir'de ahşap evde çıkan yangın korkuttu

Alaşehir'de ahşap evde çıkan yangın korkuttu

Alaşehir - 09.01.2023
MANİSA'DA TIR OTOMOBİLE ÇARPTI; 2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

MANİSA'DA TIR OTOMOBİLE ÇARPTI; 2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Alaşehir - 07.01.2023
Manisa'da feci kaza: 2 ölü

Manisa'da feci kaza: 2 ölü

Alaşehir - 07.01.2023

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