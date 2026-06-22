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Kızını öldüren baba tutuklandı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, boşanarak baba evine dönen 23 yaşındaki Birsen Yıldırım, babası Ü.Y. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kızını bıçaklayarak öldüren baba sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz 21 Haziran gece saat 01.00 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Caber Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evliliğini sonlandırarak baba evine geri dönen Birsen Yıldırım (23) ile babası Ü.Y. (56) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ü.Y., kızı Birsen Yıldırım'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Olayın duyulması ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, Birsen Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Birsen Yıldırım'ın cansız bedeni, olay yerindeki savcılık ve jandarma incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kızını öldüren cinayet zanlısı baba Ü.Y., jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen baba Ü.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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