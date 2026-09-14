Alaşehir’de işçi minibüsü ağaca çarptı: 14 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak karşı şeride geçip ağaca çarpması sonucu 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Alaşehir Tepeköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçileri taşıyan M.U. (62) yönetimindeki 45 J 4940 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen minibüs, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 17 kişiden 14'ü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulansın yanı sıra jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi ve çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter de kaza yerine gelerek ekiplerden olayla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı