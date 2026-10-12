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Manisa Alaşehir'de takla atan otomobildeki 21 yaşındaki sürücü yara almadan kurtuldu

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Manisa Alaşehir'de takla atan otomobildeki 21 yaşındaki sürücü yara almadan kurtuldu
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gece saat 03.00 sıralarında Alaşehir-Eşme kara yolu Sobran Mahallesi mevkiinde virajı alamayan otomobil takla attı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan 21 yaşındaki sürücü kazayı yara almadan atlattı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde virajı alamayan otomobil takla attı. Gece saatlerinde meydana gelen kazada ters dönen araçtan çıkan 21 yaşındaki sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Alaşehir-Eşme kara yolu Sobran Mahallesi mevkiinde meydana geldi. C.H. (21) yönetimindeki 45 ADE 598 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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