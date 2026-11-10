Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Büyük Önder Atatürk, Alaşehir ve Demirci'de anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Büyük Önder Atatürk, Alaşehir ve Demirci'de anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Manisa'nın Alaşehir ve Demirci ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Manisa'nın Alaşehir ve Demirci ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende, Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Yücel Daş ve Belediye Başkan Vekili Erdil Dağdelen Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 9.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Anma programı Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda devam etti.

Demirci

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'ndaki törende Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Garnizon Komutanı Yarbay Çağlar Başkurt ve Belediye Başkanı Erkan Kara, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Anma programı, Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda devam etti.

Öğrenciler tarafından "Nasıl Söylerim Öldüğünü" ve "Gölgen Yeter" isimli gösteriler sunuldu, "Atatürk'ün hayatında 19 sayısının önemi" konulu sunum gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar! Başka ile götürüp adına kredi çekip darbettiler

Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar, yaptıkları yürek yaktı
Riva'da duygu dolu anlar! Milliler Atatürk'ü andı

A Milli Takım'da saat 09.05'te hayat durdu
İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi

İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi
Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat gerekçesi ortaya çıktı!

Aleyna Kalaycıoğlu neden beraat etti? Mahkeme gerekçesini açıkladı
88. yıl dönümünde paylaşıldı! Ata'nın son yolculuğu kamerada

Bu görüntüleri ilk kez izleyeceksiniz! İşte Ata'nın son yolculuğu
Konya’da acı olay! Oyun oynarken trafoya temas eden 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

1 yaşındaki çocuğun kahreden sonu! En sevdiği şeyi yaparken hem de
Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda13

Çifte indirim geliyor! Rakam bile belli
Lüks hayat süren kaçak göçmen ABD'de gözaltına alındı

Kaçak göçmenin saltanatı bitti!
25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı

25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı