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Alaşehir'de 113 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda şüpheli tutuklandı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşılan şüphelinin adresine düzenlenen baskında 113 gram sentetik uyuşturucu, 299 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Y.S'nin (34) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese yapılan baskında 113 gram sentetik uyuşturucu, 299 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.S. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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