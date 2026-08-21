Alaşehir'de Yaban Domuzları Üzüm Sergisine Dadandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kurutulmak üzere üzüm sergisine serilen ürünlere yaban domuzları zarar verdi. Piyadeler Mahallesi mevkiindeki üzüm sergisine gelen çok sayıda domuz, üzümlerin bir bölümünü yerken bir bölümünü de ezerek kullanılamaz hale getirdi. Üreticinin bir yıllık emeği büyük zarar gördü.

Üzüm sezonunun yoğun şekilde devam ettiği Alaşehir'de üreticiler bu kez yaban domuzlarının neden olduğu zararla karşı karşıya kaldı. Piyadeler Mahallesi mevkiinde kurutulmak amacıyla üzüm sergisine serilen ürünlere öğle saatlerinde çok sayıda yaban domuzu geldi.

İrili ufaklı çok sayıda domuzun üzüm sergisine geldiği anlar kamera kayıtlarına yansırken, durumu fark eden üretici büyük şaşkınlık yaşadı. Sergide bulunan üzümlerin bir bölümünü yiyen domuzlar, geride kalan ürünlerin önemli bir kısmını da ezerek kullanılamaz hale getirdi.

Üreticinin emeği domuzların altında kaldı

Yaşanan olay nedeniyle kurutulmak üzere serilen üzümlerin önemli bir bölümü zarar görürken, üreticinin yaklaşık bir yıl boyunca verdiği emek de büyük ölçüde karşılıksız kaldı.

Hasat döneminde artan girdi maliyetleri ve ürün fiyatlarına ilişkin beklentilerle mücadele eden üzüm üreticileri, bu kez de yaban domuzlarının verdiği zararla karşı karşıya kaldı.

Üreticiler, özellikle üzüm sergilerinin bulunduğu bölgelerde yaban domuzu kaynaklı zararların arttığını belirterek, ürünlerini koruyabilmek için yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı