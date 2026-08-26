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Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
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Manisa Alaşehir'de 21 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 656 gram kubar esrar, yüzlerce sentetik hap ve metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest kaldı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullandığı ve sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda dün 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 656,5 gram kubar esrar, 418 sentetik hap, 224 ecstasy hap, 27,12 gram metamfetamin ve 12 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyon kapsamında R.T. (39), Y.S. (31), S.Y. (41) ve S.U. (41) ve O.K. (30) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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