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Manisa Alaşehir'de çöp kamyonunun altında kalan temizlik görevlisi hayatını kaybetti

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunun altında kalan temizlik görevlisi hayatını kaybetti. Kamyonun soluna geçmek isteyen görevli aracın altında kalırken, sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir Belediyesi'nde çöp kamyonunun altında kalan temizlik görevlisi hayatını kaybetti.

D.K (29) yönetimindeki 45 ANC 487 plakalı belediyeye ait çöp toplama kamyonu, Kiraz Caddesi'ndeki konteynerden çöpleri aldıktan sonra hareket etti.

Bu sırada kamyonun soluna geçmek isteyen temizlik görevlisi Erol Karasulu (20), aracın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Karasulu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücü D.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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