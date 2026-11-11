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Manisa'nın Alaşehir, Kula ve Selendi ilçelerinde Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikildi

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Manisa'nın Alaşehir, Kula ve Selendi ilçelerinde Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikildi
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Manisa'nın Alaşehir, Kula ve Selendi ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlendi. Alaşehir'de 500, Kula'da ağustos ayında çıkan yangında zarar gören alanda 1000, Selendi'de ise 300 fidan toprakla buluşturuldu.

Manisa'nın Alaşehir, Kula ve Selendi ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.

Alaşehir Orman İşletme Şefliği tarafından Matarlı Mahallesi'ndeki Adalet Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Yücel Daş ve Alaşehir Belediye Başkan Vekili Ersin Dağdelen katıldı.

Etkinlikte ilk fidanı Kaymakam Öter dikti. Daha sonra ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler 500 fidanı toprakla buluşturdu.

Kula

Kula ilçesinde Seyitali Mahallesi Gargar mevkisinde ağustos ayında çıkan yangında zarar gören alanda düzenlenen etkinlikte 1000 fidan dikildi.

Etkinliğe Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Selendi

Selendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte 300 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız, Belediye Başkanı Murat Daban, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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