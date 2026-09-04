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Alaşehir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Zeytinliğe Yuvarlandı: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Alaşehir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Zeytinliğe Yuvarlandı: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Emirhan Atmaca'nın (17) kullandığı otomobil yol kenarındaki zeytinliğe yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan genç sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yol kenarındaki zeytinliğe yuvarlanan otomobilin sürücüsü Emirhan Atmaca (17), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Emirhan Atmaca'nın kontrolünü yitirdiği 45 AAY 093 plakalı otomobil yol kenarındaki zeytinliğe yuvarlandı. Kazada otomobilin sürücüsü Atmaca, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafında ilk müdahalesi yapılan Atmaca, özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Emirhan Atmaca, kurtarılamadı.

İlçe Jandarma Komutanlığı kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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