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Manisa Alaşehir'de otomobil tırla çarpıştı, 19 yaşındaki sürücü yaralandı.

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Manisa Alaşehir'de otomobil tırla çarpıştı, 19 yaşındaki sürücü yaralandı.
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile yabancı plakalı tırın çarpışması sonucu 19 yaşındaki otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile yabancı plakalı tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 19 yaşındaki otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Alaşehir-Sarıgöl kara yolu Delemenler Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. (19) yönetimindeki 45 SK 027 plakalı otomobil ile Sarıgöl yönüne seyir halinde olan İ.İ.Ç. (53) idaresindeki CB9362KO yabancı plakalı tır çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İ.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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