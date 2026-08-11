Alaşehir'de Üzüm Üreticisi Zor Durumda: 'Elde Var Sıfır'

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Manisa'nın üzüm üretim merkezlerinden Alaşehir'de hasat yaklaşırken üreticiler artan maliyetler karşısında zor durumda olduğunu dile getirdi.

Alaşehir'in Örnekköy Mahallesi'nde üzüm üreticiliği yapan Çiftçiler Sendikası Denetim Kurulu Üyesi Gürcan Ertürk, hasada yaklaşık 15 gün kaldığını söyledi.

Bağlarda çalışmaların kasım ayında budamayla başladığını anlatan Ertürk, budanan çubukların bağlanmasının ardından mart ayından itibaren asmaların filizlenmesiyle gübreleme ve ilaçlama dönemine geçildiğini belirtti.

"BU SENE MALİYETİMİZ ÇOK YÜKSEK"

Üretim maliyetlerindeki artışa dikkati çeken Ertürk, iki yıl önce 115 liraya sattıkları üzümün bugün kuru üzüm olarak 75-80 lira seviyelerinde olduğunu ifade etti. Mazot fiyatının 83 liraya ulaştığını belirten Ertürk, hasat döneminde kullanılacak potasa ve işçilik maliyetlerinin de üreticinin yükünü artırdığını söyledi.

Ertürk, TARİŞ ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üreticinin yaşadığı sorunlara müdahale etmesi gerektiğini belirterek, devlet desteği talep etti.

"Çiftçi sahipsiz. Çiftçinin tutamağı yok" diyen Ertürk, tüm zorluklara rağmen üreticilerin mücadeleyi sürdürdüğünü söyledi. Bir asmanın dibinde sezon sonuna kadar en az beş-altı kez işçilik yapıldığını belirten Ertürk, üzüm üretiminin yalnızca hasat döneminden ibaret olmadığını vurguladı.

"ELDE VAR SIFIR"

Aynı bölgede üretim yapan Mustafa Güleç ise artan maliyetlerin üreticinin kazancını ortadan kaldırdığını söyleyerek, "Elde var sıfır. Bir şey kalmıyor yani elime. Gerçekten kalmıyor" dedi.

Güleç, mevcut koşullar nedeniyle çiftçiliğin gelecek nesillere aktarılmasından endişe duyduğunu belirterek, "Bizler son jenerasyonuz artık çiftçilikte. Çiftçilik bitti. Bizden sonraki nesil bu bağcılığı, çiftçiliği yapamaz" ifadelerini kullandı.

"TÜM VEKİLLER ÜZÜM İÇİN BİR ARAYA GELSİN"

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç da üzüm üreticisinin bir yıl boyunca verdiği emeğin hasatla birlikte karşılığını bulması gerektiğini belirterek, Manisa'daki tüm milletvekillerine çağrıda bulundu. Yalvaç, iktidar ve muhalefet ayrımı yapmadan tüm milletvekillerinin kuru üzüm fiyatı konusunda bir araya gelmesini istedi.

"Bizler alın terimizi toprağa akıtarak, nasır ellerimizle üretim yapmaya çalışıyoruz" diyen Yalvaç, üreticinin yalnızca kendi geçimi için değil, tarımın ve ülkenin geleceği için üretim yaptığını söyledi.

Yalvaç, geçen yıldan bu yana üretim girdilerinde ciddi artış yaşandığını belirterek, kullandıkları ilaç, gübre ve mazot fiyatlarındaki değişime dikkati çekti. Külleme ilacının 400 liradan 600 liraya, bakırın 900 liradan 1400 liraya, gübrenin torbası 1600 liradan 2 bin 500 liraya, mazotun ise 50 liradan 80 liranın üzerine çıktığını belirten Yalvaç, tarım işçisinin günlük ücretinin de 1000 liradan 1700-1800 lira seviyesine yükseldiğini ifade etti.

Yalvaç, tüm girdiler birlikte değerlendirildiğinde üretim maliyetlerinin yaklaşık yüzde 50 ila yüzde 70 arasında arttığını belirtti.

"7 NUMARA SULTANİYE EN AZ 150 LİRA OLMALI"

Üreticinin bağcılığı sürdürebilmesi için kuru üzüm fiyatının maliyetleri karşılayacak seviyede açıklanması gerektiğini belirten Yalvaç, 7 numara Sultaniye kuru üzüm için en az 150 lira taban fiyat talep etti. Yalvaç, geçmiş yıllardaki fiyatlarla bugün yaşanan maliyet artışlarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, üreticinin mevcut şartlarda üretime devam edebilmesinin ancak maliyetlerin üzerinde bir fiyatla mümkün olabileceğini söyledi.

Kaynak: ANKA