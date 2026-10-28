Alaşehir Devlet Hastanesinin yatak kapasitesi 300’e çıkıyor

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Devlet Hastanesinin yatak kapasitesi 250'den 300'e çıkarılıyor. Hastaneye kazandırılacak 28 yeni yoğun bakım ve 22 servis yatağıyla kapasite yüzde 20 artırılacak. Çalışmaların yaklaşık 5 ay içinde tamamlanarak yeni birimlerin hizmete açılması hedefleniyor.

Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ahmet Sancar Topal, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımıyla hastanenin yatak kapasitesinin artırılacağını duyurdu. Çalışmaların başladığını belirten Topal, yatırımla birlikte hastanenin sağlık hizmeti sunma kapasitesinin genişletileceğini ifade etti.

Yeni düzenlemeyle hastanenin yoğun bakım yatak kapasitesi 66'ya, servis yatak kapasitesi ise 234'e ulaşacak. Böylece toplam yatak kapasitesi 300 olacak.

Yatak bekleme sürelerinin azaltılması hedefleniyor

Yatırımın Alaşehir ve çevresindeki vatandaşlara önemli katkı sağlayacağını belirten Topal, yatak bekleme sürelerini ve yatak yetersizliği nedeniyle başka hastanelere yapılan sevkleri azaltmayı hedeflediklerini kaydetti. Topal, daha fazla hastanın ailesinden ve yaşadığı çevreden uzaklaşmadan tedavi olabilmesinin önemine dikkat çekti.

"Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu ve Sağlık Bakanlığının öncülüğünde yürütülen Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Topal, vatandaşlara daha erişilebilir ve nitelikli sağlık hizmeti sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Yatırımın hayata geçirilmesine katkı sağlayanlara ve özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür eden Topal, Cumhuriyet Bayramı mesajında ise Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitleri ve hayatını kaybeden gazileri saygı, minnet ve rahmetle andı. Topal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak yatırımın Alaşehir ve bölge halkı için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı