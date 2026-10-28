Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Alaşehir Devlet Hastanesinin yatak kapasitesi 300’e çıkıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alaşehir Devlet Hastanesinin yatak kapasitesi 300’e çıkıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Devlet Hastanesinin yatak kapasitesi 250’den 300’e çıkarılıyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Devlet Hastanesinin yatak kapasitesi 250'den 300'e çıkarılıyor. Hastaneye kazandırılacak 28 yeni yoğun bakım ve 22 servis yatağıyla kapasite yüzde 20 artırılacak. Çalışmaların yaklaşık 5 ay içinde tamamlanarak yeni birimlerin hizmete açılması hedefleniyor.

Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ahmet Sancar Topal, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımıyla hastanenin yatak kapasitesinin artırılacağını duyurdu. Çalışmaların başladığını belirten Topal, yatırımla birlikte hastanenin sağlık hizmeti sunma kapasitesinin genişletileceğini ifade etti.

Yeni düzenlemeyle hastanenin yoğun bakım yatak kapasitesi 66'ya, servis yatak kapasitesi ise 234'e ulaşacak. Böylece toplam yatak kapasitesi 300 olacak.

Yatak bekleme sürelerinin azaltılması hedefleniyor

Yatırımın Alaşehir ve çevresindeki vatandaşlara önemli katkı sağlayacağını belirten Topal, yatak bekleme sürelerini ve yatak yetersizliği nedeniyle başka hastanelere yapılan sevkleri azaltmayı hedeflediklerini kaydetti. Topal, daha fazla hastanın ailesinden ve yaşadığı çevreden uzaklaşmadan tedavi olabilmesinin önemine dikkat çekti.

"Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu ve Sağlık Bakanlığının öncülüğünde yürütülen Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Topal, vatandaşlara daha erişilebilir ve nitelikli sağlık hizmeti sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Yatırımın hayata geçirilmesine katkı sağlayanlara ve özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür eden Topal, Cumhuriyet Bayramı mesajında ise Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitleri ve hayatını kaybeden gazileri saygı, minnet ve rahmetle andı. Topal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak yatırımın Alaşehir ve bölge halkı için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Torunu Nazar'ı Alman annesinden 7 yıl boyunca kaçırmıştı! Tutuklu babaanne duruşmada fenalaştı

Torununu 7 yıl boyunca annesinden kaçırmıştı! Duruşmada fenalaştı
Hedef büyük! Milyonlar e-Devlet'e akın edecek

Milyonlar e-Devlet'e akın edecek
Bengü’den evliliğine dair itiraf: Başarısız oldum

Bengü’den evliliğine dair itiraf: Başarısız oldum
Kimliklerde büyük değişim! İlk olarak memurlar kullanacak

Kimliklerde büyük değişim! İlk olarak memurlar kullanacak
Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti

Genç kadını güpegündüz kaçırmaya çalıştı! Çıplak halde yakalandı
Netanyahu'dan seçim sonuçları sonrası ilk açıklama! Yenilgiyi kabul etmedi

Netanyahu'dan seçim sonrası ilk açıklama! Hezimeti kabul etmedi
İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş

Seçimde büyük sürpriz! Oyların büyük bölümü sayıldı, tablo değişti
18 milyon emeklinin gözü bu haberde! Yeni planın detayları belli oldu

Milyonlarca emekliye müjde! Maaş hesabı sil baştan değişiyor
İsmail Kartal'ın yerine favori aday Montella! Ancak büyük bir engel var

Bunu tahmin edemezdi! Montella'ya hayatının şoku
Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi

Emeklilere ek zam gündemdeyken en düşük maaş için rakam geldi