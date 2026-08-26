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Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı ve sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 21 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı ve sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 21 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda yüzlerce uyuşturucu hap ile kilogramlarca uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde kullandığı ve sattığı tespit edilen şüphelilerin bulunduğu 21 ayrı adres belirlendi. Belirlenen adreslere 25 Ağustos tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda 656,5 gram kubar esrar, 418 adet sentetik ecza, 224 adet ecstasy hapı, 27,12 gram metamfetamin ve 12 kök dikili Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden R.T. (39), Y.S. (31), S.Y. (41) ve S.U. (41) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, O.K. (30) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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