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Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu! Korkunç kaza kamerada

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Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu! Korkunç kaza kamerada Haber Videosunu İzle
Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu! Korkunç kaza kamerada
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Alaşehir'de belediyeye ait çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki hurda toplayıcısı Erol Karasulu yaşamını yitirdi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, çöp kamyonu şoförü D.K. gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan hurda toplayıcısı Erol Karasulu (20) hayatını kaybetti. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ARAÇ HAREKET EDİNCE ALTINDA KALDI

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Uluderbent Mahallesi Köprübaşı Mahallesi Kiraz Caddesi'nde meydana geldi. D.K.'nın (29) kullandığı 45 ANC 487 plakalı belediyeye ait çöp kamyonu, konteyneri boşalttıktan sonra hareket etti. 

Bu sırada kamyonun sol tarafından gelip, önünden geçmek isteyen Erol Karasulu, aracın altında kaldı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karasulu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Erol Karasulu'nun çöplerden atık kağıt, plastik ve metal parçaları toplayarak geçimini sağladığı öğrenildi.

Çöp kamyonu şoförü D.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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