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Alaşehir'de iki adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Y.S. tutuklandı

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Alaşehir'de iki adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Y.S. tutuklandı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu satışı ve kullanımını önlemeye yönelik operasyonda Y.S. (34) gözaltına alındı. Y.S.'nin iki ayrı adresinde yapılan aramada 113,68 gram metamfetamin, 299 sentetik ecza ve 2,86 gram esrar ele geçirildi; adliyeye sevk edilen Y.S. tutuklandı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, çeşitli türde ve miktarda uyuşturucu madde ile yakalanan Y.S. (34) gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda Y.S.'ye ait iki ayrı adreste arama yapıldı. Aramalarda 113,68 gram metamfetamin, 299 sentetik ecza ve 2,86 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.S., polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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