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Manisa Alaşehir'de tarım arazisine sıçrayan yangın yaklaşık 150 dekar zarara yol açtı

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Manisa Alaşehir'de otluk alanda çıkan yangın, zeytinlik ve incir bahçesine sıçradı; ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Yangında 12 dekarı zeytinlik olmak üzere yaklaşık 150 dekar alan zarar gördü, soğutma çalışmaları sürüyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otluk alanda çıkan ve tarım arazilerine sıçrayan yangın söndürüldü.

Hacıbey Mahallesi Yeni Mezarlık mevkisindeki boş arazide kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, çevredeki zeytinliğe ve incir bahçesine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Alaşehir Orman İşletme Şefliğine bağlı 3 arazöz ve 1 su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu alevler bölgedeki yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

Yangında, 12 dekarı zeytinlik olmak üzere yaklaşık 150 dekar alanın zarar gördüğü belirlendi. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Alevlere müdahale etmeye çalışan vatandaşlardan Samet Keskin, alevleri görünce itfaiyeye haber verdiğini belirterek, "Yangını gördüm, koştum geldim. Önüne geçmeye çalıştım, itfaiyeyi aradım. Yangın burada durdurulamasaydı direkt evlere gidecekti." dedi.

Bahçesi zarar gören Ali Zangal ise can kaybı yaşanmamasının teselli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
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