Manisa Sarıgöl'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

Manisa Sarıgöl'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dün otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Alaşehir Devlet Hastanesinden sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde kurtarılamadı; kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ahmetağa Mahallesi'nde dün H.Ç. (50) idaresindeki 45 ZN 979 plakalı otomobil ile Hasan Emircan'ın (67) kullandığı 45 AAE 741 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Emircan, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilen Emircan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.