Alaşehir'de üzüm üreticisi isyan etti: 'Maliyetler yüzde 50 arttı, fiyatlar yüzde 50 düştü'

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir üzüm üreticisi, ıskarta üzümün geçen yıl 18 liraya kadar alıcı bulduğunu, bu yıl ise 10 liraya verildiğini belirterek fiyatlardan memnun olmadığını söyledi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm hasadının başlamasıyla birlikte üreticilerin artan maliyetler ve düşük alım fiyatları nedeniyle yaşadığı sorunlar yeniden gündeme geldi. Üreticiler mazot, gübre, ilaç, elektrik ve işçilik maliyetlerinin ciddi oranda arttığını, buna karşın üzüm fiyatlarının geçen yılın gerisine düştüğünü belirterek tepki gösterdi.

Maliyetlerin geçen yıla göre önemli ölçüde arttığını ifade eden üzüm üreticisi, mazot dışındaki birçok girdide artışın yüzde 50 seviyesine ulaştığını belirterek, şöyle konuştu:

"İlaçtır, gübredir, işçiliktir, hepsi yüzde 50 artışa geçti. Fakat bizim üzüm neredeyse yüzde 50 düşüşe geçti. Burada para kazanmak mümkün değil artık. Bu da emek. Yetiştirmişiz, mecbur getireceğiz, yapacağız. Yapacak bir şey yok."

Üretici, düşük fiyatların devam etmesi halinde bağların sökülmesinin gündeme gelebileceğini ancak bunun da çözüm olmadığını söyledi.

Geçen yılki fiyatların enflasyon oranında güncellenmesi gerektiğini ifade eden üretici, "Iskarta üzümü geçen sene 18 liradan sattığın yerde yüzde 80 enflasyonu ekleyeceksiniz bunun üzerine. Olması gereken bu. Kuru üzümün 150 lira olması lazım" dedi.

"ÜRETİCİLER ZOR DURUMDA"

Çiftçiler Sendikası Denetleme Kurulu Üyesi Gürcan Ertürk ise üzüm hasadının başladığı bu dönemde üreticilerin yüksek maliyetler nedeniyle zor durumda olduğunu söyledi.

Ertürk, "Bu dönem üzüm hasat dönemi. Bağ bozumunun başladığı bir dönem. Fakat maliyetlerinin yüksekliğinden üreticiler çok zor durumda. İlaç maliyetleri, işçi maliyetleri, mazot maliyetleri, giderlerimiz, elektrik maliyetleri çok fazla yüksek olduğu için geçen yıllardaki fiyatları arar olduk" dedi.

Geçen yıllarda 115-120 liraya satılan kuru üzümün bugün 70-75 lira seviyelerinde olduğunu belirten Ertürk, "Burası Alaşehir'in Örnekköy Mahallesi. Şu köyün elektriği var, suyu var, kanalizasyonu var. Her şeyi olmasına rağmen bu köyde insanlar üzümden karnını doyuramadığı için köydeki insanlar çocuklarını büyük şehirlere kendilerine atmış durumda. Köy atıl durumda kalmıştır" diye konuştu.

Üzümün alım fiyatının üreticiyi karşı karşıya bıraktığı tabloya dikkat çeken Ertürk, ıskarta üzümün 10 liraya alındığını belirterek, "Şu üzüm, şu üzüm benim burada ıskartacı alıyor 10 liraya. Geçen sene bu üzüm 18, 20, 22 bandındaydı. Şu anda yaş üzüm 18 ile 25 lira arasında değişiyor" dedi.

Devlet desteğinin artırılması gerektiğini savunan Ertürk, kooperatiflerin ve devletin üreticinin yanında olması gerektiğini belirterek, "Üzümün 150 liradan aşağı olmaması lazım. 150 liraya satılmalı ki vatandaşın derdine bir derman olsun. Bu fiyatlarla üzüm üreticisi ne çocuk okutur ne düğün yapabilir ne sünnet yapar ne de kış geçer" ifadelerini kullandı.

"ÜZÜMLE BİRLİKTE BİZ DE KENDİMİZİ TOPRAĞA GÖMDÜK"

Saruhanlı'nın Dilek Mahallesi'nden üzüm üreticisi Zeki Aytekin ise çektiği video ile yetkililere seslendi. Üzüm fiyatlarına tepki gösteren Aytekin, yaşanan ekonomik sıkıntının üreticiyi bağlarını sökme noktasına getirdiğini söyledi.

Aytekin, "Üzümle birlikte biz de kendimizi toprağa gömdük. Bu düzen böyle gitmez. 75 liraya üzüm alan insanlara vicdansızlıktan başka hiçbir şey demiyorum. Üzümün hali bu. Kara toprak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA