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Manisa Alaşehir'de Geleneksel Muaythai Gecesi 18 milli sporcuyla yapıldı

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Manisa Alaşehir'de Geleneksel Muaythai Gecesi 18 milli sporcuyla yapıldı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen Geleneksel Muaythai Gecesi, 11 ilden gelen 18 elit milli sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, organizasyona katılan sporcuları tebrik ederek dereceye girenleri kutladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen Geleneksel Muaythai Gecesi, 11 ilden 18 elit milli sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan organizasyonda sporcular, ringdeki performanslarıyla izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde, Türkiye Muaythai Federasyonu ve Manisa Muaythai İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel Muaythai Gecesi, Alaşehir'de spor tutkunlarını bir araya getirdi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 18 elit milli sporcu, ringde mücadele ederek yeteneklerini ve tecrübelerini ortaya koydu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik ederek dereceye giren sporcuları kutladı. Öztürk, "Alaşehir'de böylesine güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Ringde mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyor, derece elde eden sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Türkiye Muaythai Federasyonuna, Manisa Muaythai İl Temsilciliğine ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Manisa'da sporun farklı branşlarda gelişmesi ve sporcularımızın kendilerini gösterebilecekleri organizasyonların artması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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