Manisa Alaşehir'de üzüm bağında devrilen traktörün sürücüsü hastanede öldü.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Alaşehir'de Sobran Mahallesi'ndeki üzüm bağında çalışırken devrilen traktörün altında kalan sürücü, kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Selçuk Şimşek'in (43) kullandığı traktör dün Sobran Mahallesi'ndeki üzüm bağında çalışırken devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Devrilen traktörün altında kalan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA