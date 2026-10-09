Haberler

Manisa Alaşehir'de üzüm bağında devrilen traktörün sürücüsü hastanede öldü.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Alaşehir'de Sobran Mahallesi'ndeki üzüm bağında çalışırken devrilen traktörün altında kalan sürücü, kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Selçuk Şimşek'in (43) kullandığı traktör dün Sobran Mahallesi'ndeki üzüm bağında çalışırken devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
Bu haber 33 sitede yayınlandı.
Hülya Avşar'a Zehra ve Kaya Çilingiroğlu’ndan erken doğum günü sürprizi: İkinizi de çok seviyorum

Hülya Avşar’dan Zehra ve Kaya Çilingiroğlu’na: İkinizi de çok seviyorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahbap soruşturmasında tutuklanan Ece Güner tahliye edildi

Siyaseti bırakmıştı! İmamoğlu'nun eski danışmanına tahliye

Toprağı kazarken 9 kiloluk altın buldu! Servete satıldı

Toprağı kazarken buldu, sonra hayatı eskisi gibi olmadı
Teoman'ın 'Zamparanın Ölümü' performansında kadın sanatçıyla samimi anları

"Zamparanın Ölümü"nü söylerken kadın solistle samimi anlar yaşadı
Yakın arkadaşı Ozan Orhon kızını kaybeden Atilla Taş’ın durumunu anlattı: Aradım, acıdan konuşamıyor

Ozan Orhon Atilla Taş’ın durumunu anlattı: Acıdan konuşamıyor
Fenerbahçe'nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş

Fenerbahçe'nin yolladığı yıldız tesislerde çırılçıplak geziyormuş
Gökyüzünde AKINCI imzası! İlk denemede tam isabet

Türkiye'den dünyaya gözdağı! Tek atış yetti
Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde! Çuvalla parayı verip alacak

Para var huzur var! Milli kalecimizi de alıyor