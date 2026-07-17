Haberler

Manisa'da şehitler için anma yemeği düzenlendi

Manisa'da şehitler için anma yemeği düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Büyükşehir ve Alaşehir belediyeleri, şehitler anısına bir program düzenledi. Kur'an-ı Kerim okuması ve dua ile başlayan etkinlikte, katılımcılara yemek ikramı yapıldı. Şehit fotoğraflarının sergilendiği alanda kaymakam ve belediye başkanı ailelerle sohbet etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Alaşehir Belediyesi işbirliğinde şehitlerin anısına yemek programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanındaki programda Kur'an-ı Kerim okundu, Alaşehir Müftüsü Mehmet Ali Direk tarafından dua edildi. Ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Programda Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezerek, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Nuri Keser, 10 Temmuz'un kardeşinin şehit kardeşinin ölüm yıl dönümü olduğunu dile getirerek, programın düzenlenmesinde desteklerinden ötürü yetkililere teşekkür etti.

Programa Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Nuri Keser, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Özden Doğan
Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı
İşte Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamalar

İşte Oğuzhan Uğur'un gözaltı gerekçesi! Suçlamalar hayli ağır
Amedspor, Icardi transferine son noktayı koydu

Amedspor transfere son noktayı koydu
Metroda dehşet! Genç kadına herkesin gözü önünde tecavüz etmeye kalktı

Metroda infial yaratan görüntü
Genç mühendisi hayattan koparmıştı! Aileyi isyan ettiren ödül gibi ceza

Genç mühendisi hayattan koparmıştı! Ödül gibi ceza isyan ettirdi
Kim der ki 60 yaşında! Mike Tyson'ın fiziğini gören tekrar baktı

Yaşını duyanlar inanamıyor! Yıllara meydan okuyan adam
Daha 54 yaşındaydı! Cami avlusunda ölü bulundu

Cami avlusunda ölü bulundu
Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı

Soruşturmada kritik viraj: Sağ kolu bakın nerede yakalandı