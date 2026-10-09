Manisa Alaşehir'de üzüm bağında devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Selçuk Şimşek (43), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Alaşehir ilçesi Sobran Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk babası Selçuk Şimşek'in kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, üzüm bağında devrildi. Traktörün altında kalan Şimşek yaralandı. Yakınlarının kazayı fark ederek durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla traktörün altından çıkarılan Şimşek, ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şimşek, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı