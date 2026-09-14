Manisa'da işçileri taşıyan servis minibüsünün ağaca çarptığı kazada 14 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün ağaca çarpması sonucu 14 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan M.U'nun (62) kullandığı 45 J 4940 plakalı minibüs Tepeköy Mahallesi girişinde karşı şeride geçerek yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 13 kişi yaralandı.

Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü M.U, buradaki tedavisinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza yerine gelerek ilgililerden bilgi alan Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter daha sonra hastaneye giderek yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak: AA