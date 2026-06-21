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Balayında yüksekten denize atlayan damat hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde balayı tatili sırasında yüksekten denize atlayarak ağır yaralanan Süleyman Sarıefe, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.

Balayı tatili için Muğla'nın Fethiye ilçesine giden ve yüksekten denize atlaması sonucu kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra hayatını kaybeden kişinin cenazesi, Manisa'da toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, eşiyle balayı tatili için Fethiye ilçesine giden Süleyman Sarıefe (27), 9 Haziran'da yüksekten denize atlaması sonucu boynundan ağır yaralandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Sarıefe, dün yaşam mücadelesini kaybetti.

Sarıefe'nin cenazesi, yakınlarınca teslim alınarak memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine getirildi.

Kütük Minare Camisi'nde kılınan namazın ardından Sarıefe'nin cenazesi, Alaşehir Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenazeye Süleyman Sarıefe'nin babası Mehmet Sarıefe, annesi Gülay Gülmez ve eşi Ezgi Sarıefe ile yakınları katıldı.

Kaynak: AA / Özden Doğan
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