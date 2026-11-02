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Manisa Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı, 299 hap bulundu

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Manisa Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı, 299 hap bulundu
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Manisa Alaşehir'de uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma kapsamında iki adrese operasyon düzenlendi. Aramalarda 113,68 gram metamfetamin, 299 sentetik ecza hapı ve 2,86 gram esrar ele geçirildi; gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda sokak çalışmaları yürüten ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen Y.S. (34) isimli şüphelinin iki ayrı adresine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 113,68 gram metamfetamin, 299 adet sentetik ecza hapı ve 2,86 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.S., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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