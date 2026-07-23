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Alaşehir Sağlıklı Hayat Merkezi "Bebek Dostu" unvanı aldı

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Alaşehir Sağlıklı Hayat Merkezi, Sağlık Bakanlığı'nın Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı kapsamında 'Bebek Dostu Sağlıklı Hayat Merkezi' unvanını aldı. İlçe Sağlık Müdürü, bu unvanın anne ve bebek sağlığını önceleyen hizmet anlayışının göstergesi olduğunu belirtti.

Alaşehir Sağlıklı Hayat Merkezi, Sağlık Bakanlığınca yürütülen Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı kapsamında "Bebek Dostu Sağlıklı Hayat Merkezi" unvanı aldı.

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fatma Seven, yaptığı açıklamada, elde edilen unvanın anne ve bebek sağlığını önceleyen hizmet anlayışının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Anne sütünün bebeklerin sağlıklı gelişiminde vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu vurgulayan Seven, emzirmenin korunması ve desteklenmesinin büyük önem taşıdığını, aileleri doğru bilgilerle buluşturmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Özden Doğan
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