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Alaşehir'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Alaşehir'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir otomobilin aynı yönde seyreden motosiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü 1’i bebek 3 kişi de yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir otomobilin aynı yönde seyreden motosiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü 1'i bebek 3 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Alaşehir-Salihli karayolu Piyadeler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden Alaşehir yönüne doğru seyir halinde olan B.Y. (42) idaresindeki 16 AHS 912 plakalı otomobil, önünde aynı yönde ilerleyen Yusuf Bilgiç'in (50) kullandığı 34 BAR 114 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Yusuf Bilgiç olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü B.Y. ile araç içerisinde yolcu konumunda bulunan eşi S.Y. (39) ve 1 aylık bebekleri S.S.Y. hafif şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı aile, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Feci kazada yaşamını yitiren Yusuf Bilgiç'in özel bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilirken, cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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