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Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ağaca çarptı: 14 yaralı

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ağaca çarptı: 14 yaralı
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MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, içinde 17 tarım işçisinin bulunduğu minibüsün karşı şeride geçip ağaca çarpması sonucu 14 kişi yaralandı. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün ağaca çarptığı kazada, 14 kişi yaralandı.

KARŞI ŞERİDE GEÇİP AĞACA ÇARPTI

Kaza, saat 14.00 sıralarında Alaşehir-Tepeköy yolu, Tepeköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan M.U.'nun (62) kullandığı minibüs, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu karşı şeride geçti. Yol kenarındaki ağaca çarpan minibüsteki 17 kişiden 14'ü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere kaldırıldı. Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter de kaza yerine gelerek ekiplerden kazayla ilgili bilgi aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralıların tedavisi sürerken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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