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Alaşehir'de Kızılay ve TOBB Anaokulu oyuncakları kırsal mahalle çocuklarına ulaştırdı

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Manisa Alaşehir'de Kızılay ve TOBB Anaokulu işbirliğiyle başlatılan kampanyada öğrenci ve velilerin topladığı oyuncaklar, Perihan ve Huriye Alvan İlkokulu anasınıfı öğrencilerine hediye edildi. Kampanyanın eğitimde fırsat eşitliği açısından önemli olduğu belirtildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde öğrenci ve velilerce toplanan oyuncaklar kırsal mahalledeki anaokuluna hediye edildi.

Türk Kızılay Alaşehir Şubesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anaokulu işbirliğinde kırsal mahallelerdeki çocuklar için oyuncak kampanyası başlatıldı.

Temin edilen oyuncaklar, Perihan ve Huriye Alvan İlkokulu anasınıfı öğrencilerine hediye edildi.

Türk Kızılay Alaşehir Şube Başkanı Nedim Yamak, öğrenci ve velilerin topladığı oyuncakları okula bağışladıklarını belirtti.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya ise kampanyanın eğitimde fırsat eşitliği açısından önemli olduğunu belirterek, "En önemli yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Dolayısıyla kırsal mahalle çocuklarımızın da eğitimde fırsat eşitliği açısından her türlü eğitim araç gerecine ve oyuncaklara kavuşmaları bizim için çok değerli." dedi.

Kaynak: AA
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