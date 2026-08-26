Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest kaldı. Aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve Hint keneviri ele geçirildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 656,5 gram kubar esrar, 418 sentetik ecza hapı, 224 uyuşturucu hap, 27,12 gram sentetik uyuşturucu ve 10 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.