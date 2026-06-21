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Boşandıktan sonra ailesinin yanına dönen Birsen, babası tarafından öldürüldü

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde boşandıktan sonra ailesinin yanına dönen 23 yaşındaki Birsen Yıldırım, babası Ü.Y. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Jandarma tarafından gözaltına alınan baba hakkında işlemler sürüyor.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde boşandıktan sonra ailesinin yanına dönen Birsen Yıldırım (23), babası Ü.Y. (56) tarafından bıçakla öldürüldü.

Olay, saat 01.00 sıralarında Caber Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce boşanıp, ailesinin yanına dönen Birsen Yıldırım ile babası arasında tartışma çıktı. Ü.Y., kızı Birsen Yıldırım'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Yıldırım'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayın ardından Ü.Y.'yi gözaltına aldı. Ü.Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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