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Manisa Alaşehir'de mazotlu yolda iki motosiklet kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

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Manisa Alaşehir'de mazotlu yolda iki motosiklet kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yola dökülen ve kaynağı belirlenemeyen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda iki ayrı motosiklet kazası meydana geldi. Kazalarda 2'si çocuk 5 kişi yaralanırken, yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen iki ayrı motosiklet kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kazalar, Alaşehir-Sarıgöl kara yolu Delemenler Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sarıgöl'den Alaşehir yönüne giden M.C. (45) yönetimindeki 45 ANM 585 plakalı motosiklet, yola dökülen ve kaynağı henüz belirlenemeyen mazot nedeniyle kayarak devrildi. Kazada sürücü ile motosiklette bulunan 2 çocuk yaralandı.

Yolda aynı yönde ilerleyen E.O. (28) yönetimindeki 45 ZU 967 plakalı motosiklet de mazot nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile 1 yolcu yaralandı.

İki ayrı kazada yaralanan toplam 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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