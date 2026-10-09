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Manisa İl Milli Eğitim Müdürü, Alaşehir'de öğrencilerle mendil kapmaca oynadı

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Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Alaşehir'deki okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Uğurelli, etkinlikte mendil kapmaca oynadı; Minik Girişimciler Pazarı'nda ürün satan çocukların özgüven ve alışveriş kültürü kazandığını söyledi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Alaşehir ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Piyadeler İlkokulu ve Ortaokulu ile Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu'nu ziyaret eden Uğurelli, "Maarifin Kalbinde Oyun" etkinliğine katılarak, öğrencilerle mendil kapmaca oynadı.

Minik Girişimciler Pazarı'ndaki stantları gezerek çocuklarla sohbet eden Uğurelli, öğrencilerin kendi ürettikleri ürünleri satarak hem özgüven hem de alışveriş kültürü kazandıklarını söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin çocukların erdemli bireyler olarak yetişmesini hedeflediğini ifade eden Uğurelli, "Çocuklarımız kendi el emeklerine bir kıymet biçerek satmayı, elde ettikleri parayla başka ürünler almayı öğreniyorlar. Yaparak, yaşayarak çalışmanın çok net bir örneğini burada görüyoruz. Çocuklarımızın heyecanına ve mutluluğuna şahit olmak bizleri de mutlu etti." diye konuştu.

Alaşehir Kaymakamlığı'nı da ziyaret eden Uğurelli, Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki Hava Sporları Atölyesi'ni gezerek Avrupa derecesi elde eden öğrencilerin gösterisini izledi.

Kaynak: AA
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