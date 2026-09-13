Haberler

Alaşehir'de kentsel tasarım projesi yarışmasının ödül töreni yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, planlama ve tasarım çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Alaşehir Kent Merkezi Kentsel Tasarım Projesi Yarışması'nda ödüller sahiplerine verildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, planlama ve tasarım çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Alaşehir Kent Merkezi Kentsel Tasarım Projesi Yarışması'nda ödüller sahiplerine verildi.

Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'ndeki ödül töreninde konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, kentin geleceğini planlarken farklı fikirlerden yararlanmak istediklerini belirtti.

Öküzcüoğlu yarışmaya katılanlara teşekkür etti.

Yarışmada birinciliği kazanan Burak Mangut, Hüseyin Ali Korkut, Tuğçe Taşlıcalı ve Feyza Kekeç'ten oluşan ekibe para ödülü verildi.

İkincilik ve üçüncülük elde eden ekipler de ödüllerini aldı.

Kaynak: AA
15 ilde 'Ailem Güvende' operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi

Türkiye güne operasyonla başladı! Listede 162 şüpheli ve dernekler var
Bastonla görüntülenen Cem Yılmaz'ın koleksiyonu

Bastonla görüntülenmişti! Verdiği yanıt bomba
Bartın'da eğlence mekanında ölümlü kavga! Yaralılar da var

"Kadın meselesi" kavgası can aldı! Yaralılar da var
Düğün öncesi gelin almada kavga! Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti

Düğün öncesi gelin almada kavga! Uçan tekme kamerada
İran'da genç blog yazarı için idam kararı! Son mesajı gündemde

Dünyayı sarsan idam kararı! Son mesajı gündemden düşmüyor
Vanuatu'da feribot faciası! 1 kişi öldü, 30'dan fazla kişi kayıp

Pasifik'te can pazarı! Feribot battı, onlarca kişi kayıp
İmam nikahında gelin mehir isteğini arşa çıkardı

Gelinin mehir şartını duyan damat kendini tutamadı! Tepkisi olay oldu
Özgür Özel'in sert sözlerine Vali Davut Gül'den yanıt

Özgür Özel esti gürledi, Vali Gül'den net yanıt geldi