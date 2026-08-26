Alaşehir'den Avrupa'da Uzay Modelciliğinde Büyük Gurur

Polonya'da düzenlenen 2026 FAI Uzay Modelleri Avrupa Şampiyonası'nda dereceler elde eden Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Havacılık Kulübü sporcuları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya'yı ziyaret etti.

Polonya'nın Wloclawek kentinde 15-20 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonada, Türkiye'nin 16 kişilik milli takımında Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Havacılık Kulübü'nden 10 sporcu yer aldı.

Feriha Dilhüba Babıroğlu S4A Kadınlar, Ahmet Emrem ise S4A Junior kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak Türkiye'ye iki birincilik kazandırdı.

Şampiyonada 3 Avrupa ikinciliği ve çeşitli takım dereceleri elde eden Alaşehirli sporcular, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde kurum personeli tarafından alkışlarla karşılandı.

Sporcuları tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetinkaya, öğrencilerin gelecekte dünya şampiyonluğu kazanacağına inandığını ifade etti.

Kaynak: AA