Manisa Alaşehir'de iki üzüm çeşidinin genomu uluslararası veri tabanına kaydedildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki üzüm çeşidinin genetik yapılarının incelendiği bilimsel çalışmanın, üzüm çeşitlerinin geliştirilmesine katkı vermesi hedefleniyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu yürütücülüğündeki ekip, Sultani çekirdeksiz ve Alaşehir Ekotipi Red Globe üzümlerinin tüm genomlarını dizileyerek uluslararası veri tabanına kaydettirdi.

Resmi erişim numaraları alınan iki üzüm çeşidinin verileri bilim dünyasının kullanımına açıldı.

Projenin yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Emine Dilşat Yeğenoğlu, araştırmanın gelecekte yapılacak bilimsel çalışmalar için önemli bir kaynak oluşturduğunu belirtti.

Yeğenoğlu, elde edilen verilerin bağcılığın geliştirilmesine yönelik araştırmalarda kullanılabileceğini belirterek, "Sultani çekirdeksiz, ülkemizin kuru üzüm üretimi ve ihracatı açısından büyük önem taşıyor. Red Globe ise bölgemizde yetiştirilen ve ekonomik değeri bulunan üzüm çeşitlerinden biri. Bu çeşitlerin genetik yapılarının daha iyi anlaşılması verim, kalite, kuraklık stresine dayanıklılık ve bitkinin çevresel koşullara verdiği tepkiler gibi konularda yapılacak araştırmalara katkı sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın hastalıklara dayanıklı, su kısıtına toleranslı üzüm çeşitlerinin geliştirilmesine, üretim maliyetlerinin azaltılmasına ve pazarlanabilir ürün miktarının artırılmasına katkı sağlamasının da amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA