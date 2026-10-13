Haberler

Manisa Alaşehir'de iki üzüm çeşidinin genomu uluslararası veri tabanına kaydedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ekibi, Sultani çekirdeksiz ve Alaşehir Ekotipi Red Globe üzümlerinin genomlarını dizileyerek uluslararası veri tabanına kaydettirdi. Resmi numaralarla veriler bilim dünyasının kullanımına açıldı; çalışmanın bağcılığa katkı sağlaması hedefleniyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki üzüm çeşidinin genetik yapılarının incelendiği bilimsel çalışmanın, üzüm çeşitlerinin geliştirilmesine katkı vermesi hedefleniyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu yürütücülüğündeki ekip, Sultani çekirdeksiz ve Alaşehir Ekotipi Red Globe üzümlerinin tüm genomlarını dizileyerek uluslararası veri tabanına kaydettirdi.

Resmi erişim numaraları alınan iki üzüm çeşidinin verileri bilim dünyasının kullanımına açıldı.

Projenin yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Emine Dilşat Yeğenoğlu, araştırmanın gelecekte yapılacak bilimsel çalışmalar için önemli bir kaynak oluşturduğunu belirtti.

Yeğenoğlu, elde edilen verilerin bağcılığın geliştirilmesine yönelik araştırmalarda kullanılabileceğini belirterek, "Sultani çekirdeksiz, ülkemizin kuru üzüm üretimi ve ihracatı açısından büyük önem taşıyor. Red Globe ise bölgemizde yetiştirilen ve ekonomik değeri bulunan üzüm çeşitlerinden biri. Bu çeşitlerin genetik yapılarının daha iyi anlaşılması verim, kalite, kuraklık stresine dayanıklılık ve bitkinin çevresel koşullara verdiği tepkiler gibi konularda yapılacak araştırmalara katkı sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın hastalıklara dayanıklı, su kısıtına toleranslı üzüm çeşitlerinin geliştirilmesine, üretim maliyetlerinin azaltılmasına ve pazarlanabilir ürün miktarının artırılmasına katkı sağlamasının da amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
Görevi ateşle savaşmaktı! Kundakçı eski sevgili dehşetinde Ebru'dan acı haber geldi

Kundakçı eski sevgili dehşetinde Ebru'dan acı haber geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama

İddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı! Batıda sağanak ve fırtına, doğuda toz taşınımı

Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtınaya dikkat
Breaking Bad'in yıldızı RJ Mitte 34 yaşında hayatını kaybetti

Breaking Bad'in yıldızı hayatını kaybetti
Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı

Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı
Seda Sayan'dan kadınlara hayat tavsiyesi: Kendi paranızı kazanın

Seda Sayan'dan kadınlara hayat dersi: Bunu sakın yapmayın!
Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap

Süper Lig'den teklif aldı anında yanıt verdi
Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti! Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı

Yetim gelinin mütevazı dileği sonrası öyle bir düğün yapıldı ki...